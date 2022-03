E' morto Sergio Canciani, storico corrispondente Rai da Mosca

E' morto nella sua Trieste il giornalista Sergio Canciani, storico corrispondente Rai da Mosca. Aveva 76 anni.

Giornalista e scrittore, era cresciuto professionalmente nella redazione regionale della Rai. Per il Tg2 aveva raccontato la guerra nei Balcani come inviato e per tredici anni era stato corrispondente Rai da Mosca. Rimase in Russia fino al 2011, vivendo la fase del passaggio da Eltsin a Putin, del quale fu tra i primi ad analizzare la politica di espansione in Ucraina. Autore di numerosi saggi, aveva collaborato e scritto con diverse riviste e quotidiani.

Nato in una terra di confine ha dato voce a 'mondi ex'

Nato nel capoluogo giuliano, nel rione di San Giovanni, con il suo inconfondibile stile aveva raccontato la caduta di Ceausescu in Romani, la guerra nell'ex Jugoslavia, l'assedio di Sarajevo, poi per 13 anni era stato capo dell’Ufficio di rappresentanza e corrispondenza della Rai a Mosca, città da dove aveva raccontato i cambiamenti della Russia dopo la caduta del muro di Berlino.

Diceva di sè di essere stato predestinato a occuparsi di "mondi ex" – ex imperiali, ex comunisti, ex totalitari – essendo nato a Trieste, già frontiera ad alto voltaggio storico e politico. Dopo gli inizi a Radio Trieste, era approdato come inviato speciale al Tg2 con incarichi fra l’altro a Bucarest, in Ungheria, in Albania e nell’ex Jugoslavia. Con la crisi dell’Urss e delle province satelliti, Canciani aveva lavorato ancora in Europa Centrale e nei Balcani. Nel 1997 era stato nominato corrispondente dalla Russia, da dove ha realizzato oltre settemila servizi "cercando di seguire l’esempio di predecessori illustri quali Vittorio Citterich, Jas Gawronski, Demetrio Volcic".

Grazie alla sua profonda conoscenza del mondo sovietico post 1989 aveva scritto due saggi che, alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina, appaiono profetici: 'Roulette Russia. Neozarismo ai tempi di Putin: viaggio nell'ex impero sovietico tra corruzione, nostalgia e illusione democratica' pubblicato nel 2012 e due anni dopo 'Putin e il neozarismo. Dal crollo dell'URSS alla conquista della Crimea', entrambi editi Castelvecchi.

IL CORDOGLIO. "Se n'è andato un giornalista dallo sguardo 'lungo'. Testimone e cronista delle trasformazioni avvenute nell'area dei Balcani e nell'ex Unione sovietica. Il suo piglio diretto ha sempre puntato all'essenza della notizia". Così il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ricorda la figura dell'ex giornalista Rai Sergio Canciani.

"Nato professionalmente in una redazione di 'frontiera' qual è stata la Rai di Trieste e quindi con una naturale propensione verso ciò che accadeva oltre confine - ha evidenziato Fedriga -, il percorso giornalistico lo portò alla fine degli anni '90 come corrispondente a Mosca. I tredici anni trascorsi in quella redazione gli avevano permesso di vedere da vicino le trasformazioni a cui stava andando incontro il Paese. Da attento osservatore e fine intellettuale, aveva prefigurato alcuni scenari che ora si stanno dimostrando di stretta attualità, grazie alla grande capacità di analisi che lo hanno sempre contraddistinto nella sua attività lavorativa".

"Canciani - conclude Fedriga - è stato un uomo che ha mantenuto saldo il suo legame con Trieste e la comunità slovena presente nel capoluogo regionale, città in cui ha scelto di tornare al termine della sua carriera".

Il nostro commosso ricordo di #sergiocanciani ospite del @FestJRonchi nel 2017. Un giornalista ed uno storico di razza che mancherà a tutti. Che la terra ti sia lieve. pic.twitter.com/WKIgI9uJRr — Leali delle Notizie (@luca_perrino) March 15, 2022