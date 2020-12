E' negativo al Covid il sindaco di Aviano

Sospiro di sollievo per il sindaco di Aviano, Ilario De Marco Zompit, che era risultato positivo a un test rapido la vigilia di Natale. “Oggi, con grande sollievo – fa sapere il primo cittadino sul suo profilo Facebook - ho ricevuto il risultato del secondo test molecolare a cui sono stato sottoposto presso il Cro di Aviano. Il risultato è stato negativo, per cui posso sciogliere la riserva con cui mi ero posto in quarantena volontaria dopo il primo test rapido di settimana scorsa. Questo è il più bel regalo di Natale che potessi ricevere”.

Ora De Marco può tornare al lavoro. “Ringrazio tutte le persone che hanno dimostrato la loro vicinanza con gli auguri di Buon Natale e, soprattutto, con quelli di pronta guarigione. In particolar modo ringrazio gli addetti ai lavori che mi hanno aiutato in questo percorso di recupero; seppur breve, è stato non privo di preoccupazioni. In attesa che il vaccino possa portarci alla tanto auspicata immunità di gregge, chiedo alla cittadinanza il massimo rispetto delle normative in vigore, indossando la mascherina, lavandosi frequentemente le mani ed evitando inutili assembramenti”, conclude il sindaco.