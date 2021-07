E' positivo al Covid, lo trovano a bordo della corriera di linea

Una corriera di linea di Arriva Udine è stata fermata dagli agenti della Polizia di Stato e dai Carabinieri della Compagnia di Latisana, questa mattina, nel territorio del comune di Palazzolo dello Stella, per prelevare una persona a bordo, tra i passeggeri, che era risultata positiva al Covid a seguito di un test eseguito in precedenza. La persona è stata trasportata in una struttura sanitaria con l'ambulanza per isolarla, secondo quando previsto dalle procedure.

La corriera è stata dirottata poi sull'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove i passeggeri e l'autista saranno sottoposti ai test Covid.

Il mezzo era partito da Lignano ed era diretto a Udine. La corriera sarà sottoposta alla sanificazione.

Arriva Udine si è poi attivata per informare tutti gli altri passeggeri che attendevano il bus, limitando al massimo i disagi e scusandosi con la clientela. A bordo c'erano una ventina di persone.