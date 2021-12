E' positivo al Covid, ma lo fermano sul trattore

Guida il trattore per svolgere alcuni lavori in campagna e, soprattutto, per pulire parte delle strade dalla neve. Ma le persone che lo conosco, in paese, sanno che non può farlo perché l'uomo, un imprenditore agricolo, è positivo al Covid-19 e quindi deve restare in quarantena.

Scattano una serie di telefonate al 112 e viene eseguito un controllo: l'uomo, effettivamente, viene trovato alla guida del mezzo, lungo le strade del paese, un abitato della Carnia. Finisce nei guai: viene rispedito in isolamento e il trattore viene sequestrato.