E' positivo e in isolamento, ma lo trovano fuori casa

Nel fine settimana sono stati intensificati anche nell’Isontino i servizi di controllo del territorio per il rispetto delle norme anti-Covid-19. Le forze dell’ordine hanno identificato complessivamente 1.455 persone e sottoposto a verifica 245 esercizi commerciali.

Sei persone hanno violato le disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia: cinque sono state multate per il mancato uso della mascherina e una è stata denunciata per inosservanza del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione poiché risultato positivo al Covid-19.

“Dati confortanti e in linea con l’esito dei servizi (peraltro già implementati fin dall’inizio di questa seconda ondata epidemiologica) effettuati nei mesi di settembre e ottobre, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle norme da parte di bar e ristoranti”, fanno sapere dalla Questura di Gorizia. “Si è proceduto, infatti, a un solo provvedimento di chiusura provvisoria, a metà ottobre, di un locale nel centro di Monfalcone per inosservanza del divieto di somministrazione di bevande con consumo non al tavolo”.

Nei prossimi giorni, saranno pianificati ulteriori specifici servizi.