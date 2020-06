E' ubriaco e non gli servono da bere, si scatena con mosse di karate

Serata movimentata in un locale d'intrattenimento di Duino dove, lo scorso fine settimana, un 46enne straniero, domiciliato a Cervignano del Friuli, si è presentato quasi alla chiusura, visibilmente alticcio; a seguito del netto rifiuto dei gestori di somministrargli altre bevande, ha iniziato a importunare la clientela, impedendole l’accesso alle piste da gioco. Per evitare che la situazione degenerasse, i gestori hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri che, arrivati sul posto, si sono trovati di fronte l'uomo in preda a un evidente stato di alterazione psico-fisica, dovuto all’eccessiva assunzione di alcol.

Alla richiesta di uscire dal locale per seguirli in caserma, l’uomo ha iniziato ad avventurarsi, barcollando, in improbabili e scomposte mosse di arti marziali, cercando, senza riuscirci, di colpire i militari. Già noto alle Forze dell’Ordine per comportamenti simili in diversi locali della Bassa Friulana e dell’Isontino, con il supporto di un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aurisina, il 46enne è stato bloccato e accompagnato in caserma; è stato denunciato per ubriachezza, resistenza a Pubblico Ufficiale e molestie.

Nel corso della nottata le stesse pattuglie, cui si sono uniti i Carabinieri della Stazione di Aurisina, si sono dedicate anche al controllo della circolazione stradale, in particolare a Sistiana Mare. Durante uno di questi controlli, un 40enne isontino, sottoposto ad accertamento con l’etilometro, è stato sanzionato perché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Il servizio si è concluso con 43 auto e 128 persone controllate. Si segnala la bella iniziativa di alcuni avventori dei locali della Baia di Sistiana che, prima di mettersi alla guida, hanno avvicinato a piedi i Carabinieri chiedendo di essere sottoposti al test, rinunciando poi a guidare all’esito positivo della verifica, cedendo il volante all’amico sobrio o avvalendosi del servizio di taxi per tornare a casa in sicurezza.