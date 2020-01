E' un padre disoccupato di Gonars il vincitore della Lotteria Italia

E' un padre 47enne disoccupato di Gonars il vincitore del secondo premio della Lotteria Italia. Come molti italiani, quel biglietto lo ha comprato un po' per tentare la fortuna e un po' per tradizione, il 23 dicembre, da una delle rivendite del paese.

Appassionato dei "Soliti ignoti" la trasmissione di Rai1, alla quale ha fatto anche domanda di partecipare, e grande ammiratore di Amadeus, ieri sera con i due figli e la moglie ha seguito l’estrazione in diretta, ma del biglietto si era già dimenticato... E’ stata proprio la moglie a ricordargli di controllare se aveva vinto.

Il neo miliardario aveva fatto richiesta per il Reddito di Cittadinanza, ma la pratica era stata respinta per via dell'Isee della moglie, di poco superiore al minimo legislativo.

Questa mattina ha incaricato l'Associazione Giustitalia per la riscossione della vincita. Il 47enne, che vuole restare anonimo, non ha pensato soltanto per sé, anticipando ai curatori della riscossione che donerà parte della vincita in beneficenza.