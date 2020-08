Eccesso di velocità, bollino nero in Fvg

Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un week end da bollino nero, non soltanto in termini di traffico stradale, sebbene sia stato intenso su tutte le arterie viarie, causando disagi ai viaggiatori. Tuttavia l’entità complessiva dei veicoli in transito non è risultata superiore alle aspettative e alle stime elaborate. Purtroppo le strade della provincia sono state teatro di tre incidenti stradali di cui uno mortale.

In quest’ultimo fine settimana sono state 86 le infrazioni totali contestate dagli agenti della Polizia impiegati nei controlli di routine: quattro di queste per grave eccesso di velocità.

Un automobilista è stato sorpreso a viaggiare a 60 chilometri orari oltre il limite, eccesso che gli è costato una multa piuttosto salata: oltre 1.100 euro con relativo ritiro e sospensione della patente di guida nonché la decurtazione di 10 punti.

Un neopatentato, invece, si è visto togliere tutti i punti dalla patente con ritiro per la sospensione e successiva revoca della stessa per eccesso di velocità, infrazione che se commessa da un conducente di patente di categoria A o B conseguita da meno di tre anni (anche se a seguito di una patente precedentemente revocata) prevede un'ulteriore sanzione che va da 165 a 661 euro, con la sospensione della licenza di guida da 2 a 8 mesi.

I limiti di velocità per i neo patentati in autostrada sono di 100 km/h, mentre sulle altre strade sono di 90 km/h. Non solo, il tasso alcolemico deve essere pari a 0,0 fino a 21 anni e comunque per i primi due anni della patente. In caso di violazioni è previsto il raddoppio dei punti decurtati per la ogni irregolarità commessa.

Le infrazioni contestate dalla Polizia Stradale per il mancato uso delle cinture di sicurezza durante il fine settimana sono state sei, mentre quattro quelle per l’uso del cellulare alla guida.