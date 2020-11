Ecco il nuovo Prefetto di Pordenone

Oggi si è insediato il nuovo Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, che in mattinata ha avuto i primi contatti con il territorio, incontrando il Sindaco del capoluogo Alessandro Ciriani e il Vescovo della diocesi Concordia-Pordenone, monsignor Giuseppe Pellegrini.

Nel pomeriggio il Prefetto vedrà il Questore Marco Odorisio, il Comandate Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Luciano Paganuzzi e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Stefano Commentucci, oltre che per un cordiale scambio di saluti, anche per un primo esame delle problematiche del territorio sotto il profilo della sicurezza pubblica.

Questo il suo messaggio di saluto alla comunità:

“E’ un grande onore poter svolgere le funzioni di Prefetto di Pordenone, incarico che, da oggi, assumo con entusiasmo nella consapevolezza delle responsabilità e delle aspettative che questo ruolo comporta nell’interesse della comunità pordenonese".

"In un contesto tra i più imprenditoriali e laboriosi d’Italia, connotato da un elevato senso civico dei cittadini, indispensabile per continuare ad affrontare al meglio anche le criticità dell’attuale emergenza sanitaria, garantisco sin da subito il mio massimo impegno affinché tutti gli attori istituzionali e non, chiamati a prendere decisioni, orientare comportamenti, risolvere problemi, dialoghino tra loro in un clima di confronto e leale collaborazione, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di ciascuno, ma con l’unico e comune obiettivo di rendere un servizio alla collettività".

"Nell’intraprendere questo cammino assieme, certo del puntuale supporto delle Forze dell’Ordine e del Soccorso, a cui va il mio ringraziamento per il quotidiano sforzo profuso con abnegazione e professionalità a favore della legalità e a tutela della pubblica incolumità, e confidando nell’ausilio dei pordenonesi, rivolgo un caloroso saluto all’intera comunità”.