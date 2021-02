Ladri in azione nella notte tra giovedì e venerdì in un'edicola di viale Trieste, a Udine. I malviventi hanno forzato la serranda e sono riusciti a rubare diverse centinaia di biglietti della lotteria istantanea "Gratta e Vinci" per un danno di circa 4.000 euro. A fare la brutta sorpresa è stato l'edicolante che si è rivolto subito ai Carabinieri per denunciare l'accaduto.