Intervento di messa in sicurezza di un edificio pericolante, nella tarda serata di ieri, in via San Zenone, a Muscoli di Cervignano del Friuli. Si tratta di uno stabile diroccato, disabitato da tempo, che ha mostrato segni di cedimento.

Hanno operato i volontari della Squadra Comunale della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento. È stato necessario chiudere la strada: il traffico è stato interdetto.