Electrolux di Porcia, positivo uno dei dipendenti

Si è verificato un caso di positività al Coronavirus tra i dipendenti dell’Electrolux di Porcia, ma non c’è stato alcun contagio all’interno dello stabilimento. Come riferito dall’azienda e dalle rappresentanze sindacali, alla persona, in via di guarigione e affetta da una forma lieve della malattia, è stata rilevata la positività il 9 marzo, subito dopo i primi sintomi, e da allora è sempre rimasta a casa.

“Nel frattempo – spiega Walter Zoccolan, della Rsu – sono state applicate le misure di sicurezza e a oggi non si sono verificate altre situazioni di positività e dunque non c’è stato alcun contagio. Sono tre, invece, i casi a Susegana, due in forma lieve. Il primo, con sintomi più gravi, è comunque in via di guarigione”.

Attualmente lo stabilimento di Porcia è chiuso, con l’eccezione del magazzino, aperto per tre giorni a settimana per sei ore al giorno e a ranghi ridotti. L’apertura, seppur parziale, è necessaria per garantire i pezzi di ricambio per gli elettrodomestici, “specie quelli - continua Zoccolan - che si trovano nelle strutture sanitarie”.

Da lunedì 6 aprile alcune decine di operatori del settore ricerca e sviluppo rientreranno al lavoro per alcuni giorni alla settimana per otto ore al giorno. “La ripresa delle attività – dice l’azienda – è stata concordata con la Prefettura. Queste persone lavoreranno tra l’altro sull’adeguamento dell’etichettatura energetica degli elettrodomestici che entrerà in vigore in futuro”.

La riapertura dello stabilimento è prevista per il 14 aprile. “La ripresa del lavoro - conclude Zoccolan - dovrà avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza e con attenzione e per questo chiederemo frequenti sanificazioni degli ambienti”.