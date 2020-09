Electrolux, un altro lavoratore positivo a Porcia

E’ stato trovato un altro lavoratore positivo al Covid-19 all’Electrolux di Porcia, anche se in un luogo diverso rispetto ai casi precedenti. La notizia, pertanto, lascia supporre l'assenza di un possibile focolaio.

Sono stati messi in quarantena fiduciaria otto lavoratori che hanno operato in sua prossimità. Nelle prossime ore saranno sottoposti al tampone e successivamente saranno informati dell'esito, che nel caso fosse negativo, come tutti auspicano, consentirà loro di riprendere il lavoro già da lunedì prossimo.