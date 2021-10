Elezioni a Pordenone, si vota nelle palestre e nei polisportivi

Nuove sedi dei seggi elettorali a Pordenone per l'elezione del nuovo sindaco della città. In occasione delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre il Comune di Pordenone ha scelto di non occupare le scuole e di allestire i seggi nelle palestre e nei polisportivi. Questa scelta risponde alle direttive del Ministero dell’Interno per l'individuazione delle sedi di seggio in luoghi diversi dalle scuole, in modo da non ostacolare l'attività didattica.



L'amministrazione comunale di Pordenone ha così individuato la nuova sede dei seggi elettorali in alcune palestre e impianti sportivi dislocati nei quartieri della città. In allegato trovate l'elenco con le sedi scelte.

L'amministrazione comunale ha pubblicato sul sito del Comune le informazioni ai cittadini su come raggiungere i seggi, con una pratica mappa per trovare la sede di voto. Inoltre, sempre online, anche una sezione dedicata al curriculum vitae e al certificato penale di ciascun candidato.