Elezioni, la mascherina al seggio è 'fortemente raccomandata'

Domenica 12 giugno, per andare a votare la mascherina non sarà obbligatoria. Lo precisa una nuova circolare, diramata in serata dal ministero dell’Interno nella quale s'informano i Prefetti della sottoscrizione da parte dei ministri della Salute, Roberto Speranza, e dell’Interno, Luciana Lamorgese, dell’addendum al Protocollo sanitario e di sicurezza dell’11 maggio 2022 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali - che nella nostra regione interessano 33 Amministrazioni comunali - e referendarie, alla quale tutti i cittadini sono chiamati a esprimersi in merito ai cinque quesiti sulla Giustizia.

In considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del protocollo - si legge - l'aggiornamento prevede l’uso 'fortemente raccomandato' della mascherina chirurgica per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto.

La decisione arriva a pochi giorni dall'Election Day e dopo una serie di polemiche che hanno riguardato, in particolare, la possibilità che l'obbligo della mascherina potesse ostacolare il raggiungimento del quorum del 50% di votanti per i referendum.

A SCUOLA. Al momento, invece, rimane l'obbligo della mascherina per gli esami di fine anno, dopo che il Tar del Lazio ha dichiarato legittima l'ordinanza con cui il ministero della Salute ha stabilito che gli studenti indossino la Ffp2 negli ambienti scolastici.

Anche se non è escluso che la circolare del Viminale dedicata alle operazioni di voto possa fungere da 'apripista' per eventuali revisioni delle procedure anche in ambito scolastico.

Ricordiamo che la Maturità inizierà il 22 giugno con la prima prova scritta di italiano, con sette tracce decise a livello nazionale. Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo e predisposta dalle singole scuole. A seguire, l'orale, sempre in presenza, anche se è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio (condizione che andrà, comunque, documentata).

Gli esami per gli alunni delle medie, invece, si svolgono nel periodo compreso fra il termine delle lezioni (l'ultima campanella in Fvg suonerà tra venerdì 10 e sabato 11) e il 30 giugno. Sono previste due prove scritte, una di Italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, seguite da un colloquio.