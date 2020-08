Elisoccorso in azione sul Jôf di Montasio

Nel pomeriggio, intervento di soccorso sul Jôf di Montasio per una richiesta giunta da parte di due alpinisti friulani - classe 1990 e 1991 - che stavano percorrendo la via Kugy Horn sulla parete Nord Ovest. I due erano a metà del percorso e non sarebbero riusciti a concludere la via prima del sopraggiungere del buio.

I giovani avevano terminato le riserve di acqua e questo, trovandosi appena a metà via, avrebbe portato a un rischio imprevedibile data la loro posizione sulla parete e considerato il loro stato di stanchezza. I ragazzi sono stati recuperati dall'elisoccorso e sbarcati in Val Saisera. A supporto delle operazioni i soccorritori della stazione di Cave del Predil.