Emanuela Petrillo condannata dalla Corte dei Conti Fvg

Prima condanna, in sede amministrativa, per Emanuela Petrillo, l’ex operatrice sanitaria trevigiana accusata di non aver vaccinato centinaia di bambini tra Friuli e Veneto.

La 35enne, che si è sempre dichiarata innocente, dovrà pagare 550.000 euro a favore dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Lo ha stabilito la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia.

Petrillo è stata anche condannata al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia, di 583 euro. La sentenza arriva mentre si sta svolgendo il processo penale nei suoi confronti, nel Tribunale di Udine, la cui prossima udienza è stata fissata per metà dicembre.

Per l'accusa, Petrillo avrebbe finto di vaccinare centinaia di piccoli pazienti, tra Treviso, Udine e Codroipo. Si è costituita parte civile anche la Asl di Treviso. Nel caso, in sede penale, a conclusione dei tre gradi di giudizio, la Petrillo venisse riconosciuta innocente, la condanna della Corte dei Conti non avrà più valore.