Emergenza clima, oltre 3mila giovani friulani in piazza

Migliaia di ragazzi, oltre tremila secondo le stime degli organizzatori che parlano di picchi di 5mila partecipanti, in piazza a Udine. Questa mattina alle 8.30 gli studenti si sono ritrovati davanti al piazzale dello Zanon per marciare in corteo fino in piazza San Giacomo dove si è tenuto il comizio e il confronto tra i partecipanti.



Anche Fridays For Future Udine, infatti, ha aderito alla “Dichiarazione di Emergenza Climatica” perché "il momento – spiega il portavoce Warren Monteleone – non lascia scelta. La situazione è grave e irreversibile. E’ un problema che riguarda tutti, una battaglia che non si può perdere. Spero che non partecipino solo i giovani, ma anche i curiosi. Dobbiamo farci forza”.

Sul palco sono saliti Warren Monteleone e Nicole Coceancig che ha presentato il suo primo disco.





Una protesta pacifica, colorata e soprattutto informata quella che ha attraversato le vie di Udine, confermando la condivisione delle tematiche ambientali da parte di famiglie e cittadini. Una festa, certo, ma vissuta dai ragazzi con impegno e partecipazione e che non si esaurisce in mattinata.



Come agli scorsi scioperi per il clima, anche il 27 settembre stop al traffico a motore di Udine con l'EcoBici Critical Mass. Ritrovo alle 18 in piazza Libertà, ovviamente in bicicletta. All'evento parteciperanno le associazioni ambientaliste della zona in sostegno di una mobilità alternativa e sostenibile.

Alle 20.30, al cinema Centrale a Udine, è in programma la proiezione del film 'Antropocene' preceduta da un'introduzione a cura de il Laboratorio di educazione con Giada Quaino dell’Arpa Fvg. Sarà quindi introdotto brevemente il progetto Mediatecambiente e l’ultimissima produzione audiovisiva, un brevissimo film dedicato al ciclo dell’acqua. Alle 20.50 inizierà il film che, alle 23.10, sarà seguito dal dibattito con il pubblico. Ospiti speciali della serata il climatologo Marco Virgilio e il presidente della Giaiant Trees Foudation, Andrea Maroè.