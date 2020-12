Emergenza Covid, accordo tra Asugi e Prefettura di Gorizia

Nell’ambito delle misure finalizzate al massimo contenimento dell’emergenza epidemiologica pandemica da SARS-CoV-2, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa per lo svolgimento delle attività di supporto amministrativo tra l’azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e la Prefettura di Gorizia.

Il Prefetto infatti assicura nella sua funzione di garante nell’ambito territoriale di competenza l'esecuzione delle misure previste da parte delle amministrazioni competenti tra le quali rientrano gli enti del Servizio Sanitario Regionale, più gravati dalla crisi epidemiologica in corso.

La Prefettura supporterà l’attività di implementazione di dati nei portali telematici aziendali, compresi quelli riguardanti il corretto assolvimento del contact tracing.

AsuGi formerà opportunamente il personale della Prefettura per l’attività di supporto che dovrà essere svolta e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari per il rispetto della normativa in materia di trattamento e tutela dei dati personali.

Questo accordo di collaborazione risulta rilevante per far fronte all’emergenza e assicurare l'efficienza della sorveglianza epidemiologica nell’ambito delle funzioni che competono alla Prefettura in materia di coordinamento dei controlli finalizzati a verifica del rispetto delle prescrizioni anti-contagio e delle funzioni istituzionali del Dipartimento di Prevenzione di AsuGi.