Emergenza idrica, acqua non potabile a Maniagolibero e Vajont

L’emergenza idrica che ha messo in crisi il Maniaghese si ripercuote anche sulla popolazione. Nei comuni di Maniago e Vajont, i sindaci Andrea Carli e Lavinia Corona oggi hanno emesso un’ordinanza di non potabilità dell’acqua.

La zona interessata, nella città dei coltelli, riguarda la frazione di Maniagolibero, ma solo in alcune vie, quelle che si riforniscono dall’Acquedotto Fous. Per tutte le altre abitazioni, servite dall’acquedotto San Carlo non ci sono problemi. “Abbiamo ricevuto l’indicazione dall’Azienda sanitaria che aveva fatto delle rilevazioni ieri – spiega il sindaco Carli – e immediatamente ho firmato l’ordinanza. Fortunatamente le scuole si riforniscono da un acquedotto che non presenta problemi”.

Esteso a tutto l’abitato di Vajont il divieto di utilizzare l’acqua per scopi alimentari. Nei due Comuni, Livenza Tagliamento Acqua, l’azienda chi si occupa della rete idrica nel Maniaghese, ha posizionato alcune cisterne per l’approvvigionamento dei cittadini interessati.

Oggi l’Azienda sanitaria ha effettuato nuovi campionamenti. La speranza è che le piogge di questi giorni contribuiscano a rendere l’acqua meno torbida, risolvendo il problema che ha interessato pesantemente anche la Roncadin di Meduno, costretta a diversi fermi produttivi bell’ultimo mese con un ingente danno economico.