Emergenza idrica, Udine chiude le fontane e vara un'ordinanza ad hoc

Il Comune di Udine informa che, a fronte del perdurare dell’emergenza idrica in Regione, ha deliberato di chiudere temporaneamente le fontane pubbliche. Il Sindaco Fontanini ha anche emanato un’ordinanza rivolta a tutti i cittadini per un'uso parsimonioso dell'acqua.

Su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza:

l. il divieto di prelievo di acqua per l'annaffiatura di giardini e prati, con l'esclusione dell'irrigazione destinata a nuovi impianti di alberi, arbusti e opere pubbliche;

2. il divieto del prelievo di acqua per il lavaggio di aree cortilizie e piazzali nelle ore diurne, con la raccomandazione di ridurre tali attività e comunque effettuarle dopo il tramonto, al fine di evitare l'evapotraspirazione dell'acqua e favorire la sua raccolta nella rete fognaria;

3. il divieto del prelievo di acqua per il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli impianti di autolavaggio;

4. il divieto di riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino e piscine su aree private, con l'avvertenza che può essere conservata l'acqua presente nell'invaso opportunamente trattata. Sono escluse dal presente divieto fontane naturalistiche e specchi d'acqua con la presenza di fauna e flora ittica.

La cittadinanza è invitata a un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini e attori coinvolti.

I competenti organi di vigilanza sono invitati ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, nonché per perseguire eventuali prelievi abusivi, furti e manomissioni di manufatti del sistema idrico.

Per quanto riguarda le fontane, si tratta degli impianti siti in piazzale XXVI Luglio, in piazza I Maggio, in via Gemona, in via Zugliano, nel Giardino di Palazzo Morpurgo, presso il Parco del Cormor, presso il Giardino Loris Fortuna, al Giardino Ricasoli, in Piazzetta Antonini, presso il Giardino della Rimembranza, sulla salita al Colle del Castello e presso il Giardino Pascoli. Unico escluso dalla decisione, il Giardino del Torso, la cui fontana a ricircolo interno continuerà a funzionare e ospiterà i pesci del laghetto del Giardino Ricasoli.

Per quanto riguarda l’impianto di irrigazione di piazza I Maggio, che preleva acqua dalla vicina roggia e viene messo in funzione nel periodo estivo, quest’anno non è stato ancora attivato e si ritiene che un’eventuale non messa in funzione non comporti alcun danneggiamento del prato, salvo che per l’inevitabile ingiallimento, in modo del resto analogo alle altre aree verdi cittadine.

Con questa decisione il Comune manifesta un esempio concreto di risparmio dell’acqua.