Emergenza maltempo, frane, allagamenti e blackout in Fvg

Continua lo stato di allerta meteo, con rischio alto (rosso) su Carnia e Friuli Occidentale, che si confermano le aree più colpite, e arancione sul resto della regione.

Nelle ultime ore è proseguito l'afflusso di forti correnti umide meridionali verso le Alpi orientali. La quota neve è risalita oltre 1800-2000 metri. Da inizio episodio sono caduti 588 mm a Barcis, oltre i 500 mm su gran parte della Val Cellina, fra 200 e 400 mm sulle Prealpi Carniche, 380 mm a Tolmezzo, fino a 420 mm in Val Tagliamento, specie fra Enemonzo e Forni di Sotto, fra 200 e 370 mm sull'intera Carnia, valori di poco inferiori nel Tarvisiano e su Alpi e Prealpi Giulie.

Il vento ha soffiato forte per molte ore e in modo diffuso sulla regione, raggiungendo i 161 km/h sul Monte Rest, 138 km/h sul M. Zoncolan, 129 km/h sul Col della Gallina sulle Prealpi Carniche, 126 km/h a Casera Zoufplan bassa in Carnia, intorno a 70 km/h sulla costa. A partire dalle 4 circa una linea di convergenza sta provocando temporali diffusi su gran parte di pianura e costa in trasferimento dal Pordenonese verso est.

EVOLUZIONE. Nelle prossime ore, continuerà ancora l'afflusso in quota di correnti da sud-est molto umide, ma probabilmente con minore intensità, anche se l'evoluzione è incerta, in quanto potrebbe esserci un nuovo aumento dell'intensità del flusso meridionale. La depressione atlantica tenderà a far affluire masse d'aria un po' più fredde sulla regione e con la discesa della quota dello zero termico, sulla zona montana sono attese nevicate a quote più basse, fino a 1000 metri circa in serata, ma in giornata avremo ancora piogge probabilmente intense su tutte le zone e temporali sparsi, specie su pianura e costa; probabile ancora vento forte su tutte le zone. La notevole incertezza dell'evoluzione rende necessario rivedere a breve termine le previsioni, in base alla disponibilità di modelli di simulazione numerica più aggiornati.

EFFETTI AL SUOLO. Alberi abbattuti a Cercivento. Segnalati blackout a Pordenone, Tolmezzo, Campoformido, Pasian di Prato, Budoia, Sappada, Forni Avoltri e Bordano. Si segnalano allagamenti a Enemonzo, Cimolais e a Forni di Sopra. Segnalati smottamenti a Erto e Casso, Arta Terme e Forni Avoltri.

I Vigili del Fuoco delle quattro sedi del Comando di Pordenone sono intervenute già dalle prime ore di domenica 6 dicembre in supporto alla popolazione colpita dal maltempo. Squadre si sono portate nei Comuni di Erto e Casso, Cimolais e Claut, costrette a salire da Longarone a causa interruzione della regionale 251 per l'esondazione del torrente Varma a Barcis, per effettuare prosciugamenti, messa in sicurezza di pali e alberi pericolanti e verifiche varie, garantendo contemporaneamente un presidio di prossimità per la sicurezza degli abitanti delle vallate isolate.

Altri interventi analoghi si sono svolti ad Azzano Decimo, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Travesio, Sesto al Reghena, e Zoppola.

Da segnalare, un prosciugamento ad Azzano X, dove i pompieri hanno operato indossando precauzionalmente anche i Dispositivi di Protezione Individuale per Covid-19 in seguito alla presenza di caso conclamato nell'abitazione.

A Spilimbergo, attorno alle 5, i pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza di un contatore del gas danneggiato da un fulmine che ha generato alcune fiammate e una fuga di gas.

A Pasiano di Pordenone è stata messa in sicurezza, da una squadra di vigili del fuoco proveniente dal Comando di Treviso, una tettoia pericolante.

Nello stesso comune, i Vigili del Fuoco di Pordenone hanno provveduto a verificare assieme ai tecnici Enel una linea elettrica che sfiammava.

Nel complesso, una ventina gli interventi totali effettuati nella nottata.

VIABILITÀ. La regionale 251 è chiusa al km 71+300 (BARCIS) per esondazione Torrente Cellina. Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna. Chiuso il guado sul Lumiei a Socchieve. Lungo la regionale 355 neve dal km 14+000 al km39+800 quota neve 0-40 cm. Lungo la regionale 465 neve dal km 10+596 al km 49+800 quota neve 0-50 cm. - Strada chiusa dal km 10+596 al km 15+700.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. La sommatoria degli scarichi di Ponte Racli e Ravedis nella zona conoidi Cellina-Meduna registra 1100 mc/s alle

7, con valori in aumento. Il picco di piena a Latisana è previsto nella tarda serata di oggi e si dovrebbe mantenere sotto il livello di terzo presidio.

Segnalazione di rottura arginale del fiume Meschio in Comune di Cordignano. La marea a Grado all'1.50 ha raggiunto il valore 118 cm, il picco di 129 cm è previsto per le 14.40.

VOLONTARIATO. Da inizio evento sono impegnati circa 600 volontari sul territorio con 150 mezzi. Dalla mezzanotte sono complessivamente un centinaio le chiamate per interventi tecnici urgenti.