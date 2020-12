Emergenza maltempo, livello delle piene sotto stretta osservazione

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, è in sopralluogo Pordenone per valutare la situazione provocata dall'ondata di maltempo che da ore si abbatte con particolare violenza su Friuli occidentale e Carnia.

"Meduna, Noncello e Livenza sono sotto osservazione per eventuale aumento del rilascio da bacini montani che potrebbe determinare superamento livello di presidio e quindi necessita di sorveglianza: in serata sarà da valutare l'effetto delle precipitazioni sull'andamento delle piene", spiega Riccardi, rendendo noto che nel pomeriggio si riunirà il Comitato operativo.

Attualmente è chiusa la strada regionale 251 presso Barcis per esondazione del torrente Cellina; sono chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna e quello sul Lumiei a Socchieve. Il Tagliamento è sotto il livello di terzo presidio.

La Protezione civile ha segnalato inoltre blackout a Pordenone, Tolmezzo, Campoformido, Pasian di Prato, Budoia, Sappada, Forni Avoltri, Bordano; allagamenti a Enemonzo, Cimolais e a Forni di Sopra; smottamenti a Erto e Casso, Arta Terme e Forni Avoltri e alberi abbattuti a Cercivento.

SITUAZIONE. Oggi fino a sera probabili ulteriori precipitazioni intense sulla zona montana, molto intense sulle Prealpi Carniche, abbondanti o intense e temporalesche su pianura e costa. Quota neve in rialzo sui 1500-1800 m circa, poi in calo nel pomeriggio a 1000-1200 m. Venti meridionali sostenuti con raffiche forti, localmente anche molto forti specie in quota.

EVOLUZIONE. Domani precipitazioni sparse e intermittenti, in genere moderate, con quota neve a 600-800 m. Possibili rovesci temporaleschi con piogge localmente più abbondanti specie su pianura e costa. Venti moderati da sud.

Per martedì 8, la tendenza è di precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, con quota neve oltre i 500-700 m. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa.

EFFETTI AL SUOLO. Allagamenti: Travesio, Prato Carnico, Polcenigo, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Pordenone, Budoia e Cividale.

Frane: Erto e Casso e Forni di Sotto. Taglio alberi abbattuti: Lauco, Ovaro, Andreis e Clauzetto.

Acqua alta a Grado. Blackout: Sono 1.100 le utenze Enel disalimentate in Carnia e nel Pordenonese. Primo rientro nel giro di un paio d’ore e comunque entro la giornata. Rientro previsto in giornata.

VIABILITÀ. La regionale 60 delle Cinque Strade: chiuso il sottopasso ferroviario a Zoppola (Km 0+000 –0+200) per allagamento, causa esondazione del Fiume Meduna. Regionale 40 di Paularo chiusa tra Arta Terme e Paularo. L'ex provinciale 11 di Verzegnis chiusa da Verzegnis a Chiacis. La regionale 40 chiusa per frana comune di Arta Terme.

Isolata la frazione di Casso per frana. Strada per Frassenetto, Sigilletto e Collina chiusa per frana.A Socchieve, frazione Avaris, interdetta circolazione. Chiusura viabilità Campoformido via Trieste.

Permangono le chiusure già segnalate in precedenza, ovvero la regionale 251 è chiusa al km 71+300 (Barcis) per esondazione Torrente Cellina. Chiusa per frana da ieri sera la strada per Casso e quella per Erto Vecchio, in località Le Spesse; caduta la linea telefonica sulla regionel 251. Volontari della Protezione civile sul posto. Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna. Chiuso il guado sul Lumiei a Socchieve. Lungo la regionale 355 neve dal km 14+000 al km39+800 quota neve 0-40 cm. Lungo la regionale 465 neve dal km 10+596 al km 49+800 quota neve 0-50 cm. - Strada chiusa dal km 10+596 al km 15+700.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Nel bacino del Cellina -Meduna, gli scarichi delle dighe alle ore 11:00 sono pari a 894mc/s, con valori in leggera diminuzione, è attivo il Servizio di Piena.