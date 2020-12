Emergenza maltempo, raffica di allagamenti e strade chiuse

La situazione vede un flusso sudorientale in quota confinato a est della regione; nei bassi strati soffia Scirocco moderato sulla costa e vento da nord-est su gran parte della pianura.

Sono in corso precipitazioni sparse, ancora abbondanti sulle Prealpi Carniche dove cadono 15 mm all'ora; rovesci e piogge abbondanti interessano anche pianura e costa. In Carnia, specie verso il Veneto e l'Austria, nevica oltre i 700 metri circa; quota neve più alta sulle Giulie.

Si sono verificate le seguenti piogge cumulate massime puntuali: nel Friuli occidentale 490 mm in 24 ore e 700 mm da inizio evento; in Carnia 340 mm in 24 ore e oltre 500 mm da inizio evento; sulla pianura friulana 100 mm in 24 ore e 170 mm da inizio evento; nell'area giuliana valori molto meno significativi.

Nel Pordenonese e in Carnia i tempi di ritorno dei picchi di precipitazione sono più che trentennali.

EVOLUZIONE. Nelle prossime 3-6 ore il fronte freddo principale passerà sulla regione determinando ancora precipitazioni insistenti specie sulle Prealpi Carniche, dove sono attesi ulteriori 30-60 mm di pioggia, mentre rovesci e piogge abbondanti sparse interesseranno il resto della regione. La quota neve rimarrà intorno ai 700 m in Carnia, intorno ai 1000 m sulle altre zone.

Saranno possibili ancora locali raffiche di vento sostenuto o forte. Successivamente le precipitazioni e il vento tenderanno ad attenuarsi e a cessare a partire da costa e pianura.

EFFETTI AL SUOLO. Dalle 12 alle 18 allagamenti a Tolmezzo, Medea, Pozzuolo del Friuli, Farra d’Isonzo, Premariacco, Doberdò del lago (svuotamento scantinati), Capriva del Friuli e Latisana (fontanazzo loc. Ronchis). Si segnalano frane a Erto e Casso e Forni di Sotto.

Taglio alberi abbattuti ad Attimis e Cervignano del Friuli.

Blackout: sono 455 le utenze Enel tuttora disalimentate suddivise equamente tra le ex province di Udine e Pordenone.

VIABILITÀ. In comune di Mereto di Tomba chiusa via Udine.

Interrotta la regionale 49 di Prata nel tratto in località Rondover (Porcia) e a Prata di Sopra per esondazione del Rio Sentiron.

In Comune di Capriva del Friuli chiuso il sottopasso di via Dante.

Nel Comune di Staranzano chiusa stradella Verde.

In Comune di Moimacco chiusa la strada comunale tra Mimacco e Togliano.

A Tolmezzo interrotta la strada comunale tra Cazzaso e Cazzaso Nuovo per frana.

A Socchieve la strada per Avaris è accessibile solo a piedi.

Lungo la regionale 60 delle Cinque Strada, chiuso il sottopasso ferroviario a Zoppola (Km 0+000 – 0+200) per allagamento causa esondazione del Fiume Meduna.

Regionale 40 di Paularo chiusa tra Arta Terme e Paularo.

La Sp 11 di Verzegnis chiusa da Verzegnis a Chiacis.

La regionale 40 chiusa per frana in comune di Arta Terme.

Isolata la frazione di Casso per frana.

La strada per Frassenetto, Sigilletto e Collina chiusa per frana.

Lungo la regionale 60 sottopasso Zoppola chiuso (km 0+000 – 0+200).

Chiusura viabilità Campoformido via Trieste.

Restano le chiusure già segnalate in precedenza, ovvero la regionale 251 è chiusa al km 71+300 (Barcis) per esondazione Torrente Cellina. Chiusa per frana da ieri sera la strada per Casso e quella per Erto Vecchio, in località Le Spesse; caduta la linea telefonica sulla regionale 251. Volontari della Protezione civile sul posto. Chiusi i guadi di Rauscedo e di Murlis sul Meduna. Chiuso il guado sul Lumiei a Socchieve. Lungo la regionale 355 neve dal km 14+000 al km39+800 quota neve 0-40 cm. Lungo la regionale 465 neve dal km 10+596 al km 49+800 quota neve 0-50 cm. - Strada chiusa dal km 10+596 al km 15+700.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI Nel bacino del Cellina - Meduna, gli scarichi delle dighe alle 17 sono complessivamente pari a 674 mc/s, con valori in diminuzione, è attivo il Servizio di Piena.

Nella sezione di Ponte Meduna il livello del fiume Meduna ha raggiunto il picco alle 12.30 ed attualmente il livello è pari a 21,79 m, al di sopra del livello di primo presidio pari a 21m, ma in diminuzione. Il picco di piena sta quindi transitando verso Prata di Pordenone dove arriverà in serata.

Rimane attivato il Servizio di Piena del Fiume Tagliamento, nella tarda serata è previsto il transito dell’onda di piena a Latisana che si dovrebbe mantenere sotto il livello di secondo presidio (8,70 metri).

La portata del fiume Isonzo a Salcano è di 832 mc/s in lieve aumento. I livelli idrometrici lungo l’asta si manterranno attorno al livello di guardia.

MAREA. La marea a Grado ha avuto un secondo picco registrato alle 15.20 di oggi con quota 114 cm, inferiore al previsto.

VOLONTARI. Da inizio evento sono stati impegnati 1.100 i volontari sul territorio con 300 mezzi. Dalla 12 di oggi sono un centinaio le chiamate per interventi tecnici urgenti.