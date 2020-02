Emergenza negli uffici giudiziari, l'allarme di Confintesa

Alla cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, tenutasi a Trieste il 1° febbraio, Confintesa Funzione Pubblica ha ricordato il fortissimo malcontento del personale. “Ci saremmo aspettati qualcosa di più e di diverso da coloro che si sono definiti appartenere al ‘Governo del cambiamento’, in realtà è cambiato molto poco – rileva il Coordinatore regionale Fvg Giustizia, Alberto Di Cicco. “Il grido d’allarme che sale da moltissimi uffici sta solo ora producendo qualche effetto al Ministero, il quale sta attivando una serie di concorsi”.

“Come O.S. vogliamo che si focalizzi l’attenzione sul ruolo imprescindibile del personale giudiziario. Le procedure lavorative negli uffici giudiziari non terminano con i provvedimenti dei giudici (es. sentenze, decreti, ordinanze), ma con la loro esecuzione, attività che può essere svolta solo dal personale delle cancellerie. Inoltre, il personale riveste un ruolo ormai assolutamente determinante nel nuovo processo telematico sia per il settore civile che penale”.

Queste le altissime percentuali di scopertura al 31/12/19 negli Uffici giudiziari del Distretto di Trieste:

• Corte d’Appello Trieste: scopertura su tutte le qualifiche del 25% (di cui: direttori 67%; funzionari 32%)

• Procura Generale Trieste; scopertura totale del 13% (di cui: 25% funzionari; 40% cancellieri)

• Tribunale Trieste: scopertura del 26% (di cui: direttori 75%; funzionari 48%)

• Procura Repubblica Trieste: scopertura del 30% (di cui: direttori 50%; funzionari 29%; cancellieri 50%)

• Tribunale Udine: scopertura del 18% (di cui: direttori 50%; funzionari 55%)

• Procura Repubblica Udine: scopertura del 29% (di cui: direttori 67%; funzionari 25%)

• Tribunale Pordenone: scopertura del 28% (di cui: direttori 33%; funzionari 69%)

• Procura Repubblica Pordenone: scopertura del 27,00% (di cui: funzionari 60%; cancellieri 75%)

• Tribunale Gorizia: scopertura del 14% (di cui: funzionari 56%; cancellieri 17%);

• Procura Repubblica di Gorizia: scopertura del 38% (di cui direttori 100%; cancellieri 50%);

• Tribunale per i Minorenni: scopertura 11% (di cui direttori 50%; funzionari 50%)

• Procura Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: scopertura del 8 % (di cui funzionari 33%)

• Tribunale e Uffici di Sorveglianza: scopertura del 16% (di cui direttori 33%; funzionari 57%)

• Uffici del Giudice di Pace: scopertura del 15% (di cui: funzionari 40%; cancellieri 75%).

“Rimane poi inalterata la scarsissima attenzione nei confronti del personale in servizio per i contratti collettivi costantemente inapplicati, ricordiamo gli accordi sulla mobilità, per le posizioni organizzative, per la banca delle ore, per la riqualificazione degli ausiliari, contabili, informatici, traduttori”, prosegue Di Cicco. “Costanti e consolidati ritardi con cui si discute dei premi di produttività, oltre la mancanza di informazione “sul nuovo sistema di informazione con obiettivi non assegnati in gran parte degli uffici, situazione che danneggerà l’aspettativa di passaggio nelle prossime progressioni economiche e di ricevere i premi di produttività, ma anche la mancata valorizzazione delle figure apicali amministrative, in particolare dei direttori, alla cui responsabilità non corrisponde alcun riconoscimento né di carriera né economico e l’insufficiente organizzazione della formazione, carente e molto discontinua, per la mancanza di risorse, soprattutto di personale addetto”, conclude di Cicco.