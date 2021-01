Emergenza neve in Carnia: 60 vigili del fuoco al lavoro

Sono proseguite anche oggi le operazioni dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza di tetti, per il ripristino della viabilità e dare assistenza alla popolazione alle prese con l’emergenza neve in Carnia. Oltre alle normali squadre operative del comando provinciale di Udine, territorialmente competente, il Corpo Nazionale Vigili del fuoco ha schierato un ulteriore contingente di 60 uomini e 25 mezzi speciali, tra macchine operatrici per il movimento, frese, autoscale piattaforme aeree e un autofurgone adibito a posto di comando avanzato con operatori TAS (topografia applicata al soccorso), provenienti dai comandi Vigili del fuoco di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Reggio Emilia, Bergamo, Pordenone e Trieste. I Vigili del fuoco proseguiranno le operazioni fino alla risoluzione di tutte le problematiche presenti con la possibilità di dislocare ulteriori risorse in caso di necessità.

Prosegue il lavoro delle ruspe in #FriuliVeneziaGiulia, interessata dalle nevicate dei giorni scorsi: 100 gli interventi da inizio emergenza, 60 #vigilidelfuoco al lavoro. Nella clip il lavoro delle squadre a Paularo, in provincia di #Udine #5gennaio pic.twitter.com/5OKo2nsmby — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 5, 2021