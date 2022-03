Emergenza Ucraina, concluso l'allestimento del campo di accoglienza Fvg

Doppia missione compiuta per i volontari della Protezione civile regionale. Oggi, infatti, è stato ufficialmente consegnato il campo di prima accoglienza per chi fugge dalla guerra, allestito a Michalovce, in Slovacchia, a una trentina di chilometri dal confine con l'Ucraina.

Nel frattempo, sono arrivati a destinazione, nell'hub logistico di Suceava, in Romania, i nuovi aiuti medici che erano partiti nel pomeriggio di lunedì 21 marzo da Palmanova, punto di raccolta nazionale, salutati dal premier Mario Draghi, ospite della sede della Protezione civile Fvg.

In Slovacchia, la struttura da 250 posti letto ha preso forma grazie al lavoro di 26 volontari e cinque funzionari, che erano partiti venerdì mattina. Le squadre Fvg hanno montato trenta tende, dotate d'illuminazione e riscaldamento, una cucina da campo, le docce e i servizi necessari, negli spazi del cortile e del campo di atletica della scuola secondaria Gymnázium L. Štúra. La colonna mobile era composta di 20 mezzi, tra cui sette camper, un autoarticolato e un furgone officina.

In Romania, sono stati scortati i farmaci e le attrezzature mediche per la popolazione ucraina, messi a disposizione da Lombardia, Piemonte e Umbria. In questo caso, si tratta della terza consegna di materiale sanitario partito dal Friuli verso le zone prossime al conflitto.