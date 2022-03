Ennesimo incidente tra via Monte San Marco e via D'artegna

Ancora un incidente, a Udine, in uno dei punti più critici della viabilità cittadina. Verso le 13 di oggi, due utilitarie si sono scontrate tra via Monte San Marco e via D'artegna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Udine, i Carabinieri, un'ambulanza della Sogit e l'automedica. L'anziano automobilista alla guida di una Fiat 500 ha riportto diverse ferite ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale cittadino.