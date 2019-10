Enorme masso sulla strada che collega Tarcento a Lusevera

Un masso si è distaccato dal versante destro della viabilità che collega Ciseriis di Tarcento con l'Alta Val Torre, nella comune di Lusevera, la 646, dove è purtroppo segnalata normalmente la caduta di massi. A lanciare l'allarme per la roccia sulla carreggiata, in prossimità di una curva, è stato un automobilista di passaggio che, per fortuna, non è rimasto colpito dal masso.

Sul posto sono intervenuti subito, questa mattina presto, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli che hanno spostato il macigno a bordo strada mettendolo in sicurezza con il nastro bianco e rosso.

Il transito è ripreso poi normalmente poco dopo le 7.30 di oggi. Gli operai comunali del Municipio di Tarcento hanno poi posizionato dei cartelli di pericolo che allertano chi viaggia lungo questa strada. Il masso sarà rimosso in mattinata.