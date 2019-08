Enormi massi sulla statale, chiusa la strada

E' stata riaperta al traffico, a senso unico alternato, la statale 52 Carnica chiusa questa notte per caduta massi sulla carreggiata, all'altezza del km 28, in comune di Paluzza, poco dopo l’abitato di Timau. Lo rende noto Anas Fvg che, da questa mattina, è al lavoro con i suoi tecnici per liberare la strada dalla frana.

Il traffico era stato interdetto intorno alle 23 quando un enorme masso e altri detriti più piccoli erano caduti sulla statale, nel tratto a Passo Monte Croce Carnico. Per fortuna nessuno è rimasto colpito. Oltre ad Anas, allertati anche i vigili del fuoco e i Carabinieri. Subito informato anche il Sindaco di Paluzza, Massimo Mentil, che ringrazia l'Anas per l'efficienza nelle operazioni di messa in sicurezza.

Le operazioni di pulizia proseguiranno per tutta la giornata, nella speranza di riaprire quando prima la strada a doppio senso di marcia.