Entra dalla finestra, ma si fa sorprendere dai proprietari

A Monfalcone, la Polizia di Stato ha messo a segno, negli ultimi giorni, due arresti per spaccio e uno per furto aggravato.

Il 18 luglio, nel parco tra via Pacinotti e Canale dei Dottori, sono stati controllati due giovani di nazionalità rumena intenti a consumare uno spinello. Da un controllo più approfondito uno dei due è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, l’altro nascondeva un astuccio contenete 70 grammi di hashish, già suddivisa in dosi, e un bilancino elettronico.

E’ così scatta una perquisizione domiciliare, dove gli agenti hanno trovato altri 300 grammi di stupefacente, già pronta per lo spaccio. Il 29enne straniero è stato quindi arrestato, mentre l’altro giovane è stato segnalato alla Prefettura quale ‘consumatore’.

Il 24 luglio i poliziotti del locale Distaccamento sono intervenuti in via Randaccio, in un’abitazione privata, dove era stato segnalato un ladro. L’uomo - un 51enne domiciliato per lavoro a Monfalcone - aveva utilizzato la finestra della cucina, aperta ma con zanzariera, per accedere all’interno e rovistare in alcune stanze, ma è stato sorpreso dai proprietari che si trovavano nei paraggi. A quel punto ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dagli agenti, che lo hanno arrestato, recuperando anche la refurtiva.

Infine, il 25 luglio i poliziotti hanno fermato un 48enne, appena arrivato nella città dei cantieri dalla Puglia a bordo di un bus a lunga percorrenza. L’uomo, nei pressi della fermata degli autobus di piazzale Salvo D’Acquisto, è stato trovato in possesso di un involucro, nascosto nel bagaglio, contente 270 grammi di hashish e un bilancino elettronico. L’uomo è stato accompagnato nella Casa circondariale di Gorizia a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Gorizia ha convalidato gli arresti; per il ladro di via Randaccio è stato disposto il fermo in carcere, mentre i due spacciatori sono stati sottoposti rispettivamente a obbligo di firma e di dimora.