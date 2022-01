Entra in casa, si barrica in una stanza e spacca tutto. Paura a Ragogna

Serata di paura a Ragogna dove, lunedì 24 gennaio, intorno alle 22, nel quartiere residenziale ‘Peep’, in via Città di Boves, una villetta è stata presa di mira da un uomo, un 44enne della zona, che si è barricato in casa fino all’intervento delle forze dell’ordine, devastando porte, finestre e mobilio.

I proprietari sono stati allertati da alcuni forti rumori provenienti dal giardino, in particolare dal capanno degli attrezzi, da dove hanno visto uscire l’uomo in evidente stato di agitazione. Immediata la richiesta d’intervento al 112. Nel frattempo il 44enne, brandendo proprio gli attrezzi da giardino, si è avvicinato al proprietario per chiedere aiuto.

Lo ha seguito mentre rientrava in casa, introducendosi nell’abitazione con la forza. All’interno è stato in un primo momento tranquillizzato dal proprietario fino all’arrivo dei Carabinieri, quando l’uomo si è barricato all’interno di una stanza e, opponendo resistenza, ha aggredito uno i militari.

Nell’attesa dell’intervento di altre pattuglie, è rimasto all'interno della stanza e ha devastato i locali, rompendo porte, infissi, finestre, mobili e suppellettili.

Alla fine, una volta arrivato il personale di supporto, il 44enne è stato immobilizzato e trasportato al Pronto soccorso di San Daniele dove ha aggredito, fortunatamente in modo lieve, due infermieri in servizio.

Il carabiniere ferito ha riportato una prognosi di otto giorni. Tanta paura, invece, per i due proprietari, oltre agli ingenti danni all’abitazione.

L'arresto è stato convalidato ieri e il 44enne è stato sottoposto all'obbligo di firma.