Entra in Slovenia senza vignetta, scatta l'inseguimento

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica una cittadina slovena classe 1984. Senza la vignetta autostradale, la donna era stata fermata dal personale della Dars in territorio sloveno, ma aveva cercato di scappare, entrando in Italia attraverso il valico della Casa Rossa, a Gorizia, inseguita dalla Polizia slovena.

Attivato il protocollo d’intervento in caso di inseguimento transfrontaliero, il mezzo è stato individuato e fermato da più equipaggi nei pressi della strada del Vallone, in comune di Doberdò del Lago. Sottoposta all’alcoltest, è risultata positiva; il personale del Commissariato di Duino Aurisina l’ha quindi denunciata.