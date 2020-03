Entrano dalla finestra e rubano cassa e slot

Ieri notte, ignoti si sono introdotti all’interno di un bar in piazza Tra i Rivi, a Trieste, infrangendo una finestra, e hanno rubato il fondo cassa e quanto contenuto nel cambia monete delle slot-machine, per un totale di circa 3.500 euro. Ad accorgersi dell’intrusione e del furto è stato il proprietario del locale. Gli agenti della Volante si sono recati sul posto per tutte le indagini.

Ieri sera, in via Donota, sono stati denunciati danneggiamenti; ignoti hanno infranto il finestrino di un’auto in sosta.