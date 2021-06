Entrano in Italia senza rispettare le norme anti-Covid, oltre 4mila euro di multe

La Sezione Polizia Stradale di Pordenone sta intensificando i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid, per salvaguardare la salute pubblica e permettere la circolazione di merci e persone. Tenere alta la guardia in questo peculiare momento, in cui si percepisce un affievolimento dello stato di emergenza, permette di evitare l’insorgere di cluster e di focolai epidemici.

Nel fine settimana, lungo la A28, all’altezza degli svincoli di Pordenone, gli agenti hanno fermato un furgone con targa moldava, adibito al trasporto di persone, con sette passeggeri a bordo. L’autista era partito dalla Romania e aveva attraversato Ungheria e Slovenia, entrando in Italia dal valico di Gorizia. Da subito i passeggeri mostravano un inusuale nervosismo che spingeva i poliziotti ad approfondire il controllo e, in particolare, a verificare se venivano rispettate le prescrizioni per il contenimento del Covid.

E' subito emerso che non avevano rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente per l’entrata nel territorio italiano. Sono, quindi, scattate le multe, per un valore complessivo di 4.266,64 euro e sono stati segalati alle autorità sanitarie per gli adempimenti dovuti.