Epifania, in Friuli si rinnova la tradizione

Epifania nel segno della tradizione che si rinnova in Friuli, con il dono del Tallero a Gemona e la Messa dello Spadone a Cividale.

"Una cerimonia scandita da gesti rituali che la comunità di Gemona compie da secoli e secoli: la rievocazione medioevale e il dono del Tallero nella Santa Messa sono un'occasione per approfondire la conoscenza del passato e per affrontare con rinnovato slancio le sfide del presente, nella consapevolezza che le radici comuni e i valori condivisi sono da ritrovare nell'impegno comune". Lo ha affermato l'assessore regionale Barbara Zilli commentando l'importanza della rievocazione e della funzione religiosa a cui ha preso parte in rappresentanza dell'Amministrazione regionale nel duomo di Santa Maria Assunta di Gemona nella ricorrenza dell'Epifania, presenti numerosi rappresentanti locali e delle istituzioni, tra cui il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il sindaco Roberto Revelant e le altre autorità, fra le quali il prefetto di Udine Angelo Ciuni.

Nella cornice medioevale di via Bini, il corteo - al suono di squilli di tromba e rulli di tamburi che hanno cadenzato l'incedere tra due ali di folla di dame, cavalieri e guardie - ha accompagnato il sindaco, massima autorità cittadina, fino al duomo; durante la funzione religiosa la comunità civile ha offerto in dono alla comunità religiosa, nella persona dell'arciprete, un tallero d'argento di Maria Teresa d'Austria coniato nel 1780, come segno di sottomissione del potere temporale a quello spirituale.

"Il dono del Tallero da parte della comunità gemonese durante la celebrazione della Santa Messa nel Duomo di Santa Maria Assunta nel giorno dell'Epifania rappresenta l'incontro tra il potere temporale e il potere spirituale che ha caratterizzato la nostra comunità regionale nei secoli. Una tradizione che è anche auspicio per l'anno appena iniziato con venti di preoccupazione internazionale e dopo un decennio di crisi economica e finanziaria per il nostro Paese per la nostra comunità regionale, che ha determinato la caduta di alcuni valori etico morali che vanno recuperati nel segno di una rinnovata speranza. L'impegno che il Consiglio regionale rinnova con la presenza a questa tradizionale cerimonia è soprattutto rivolto alle famiglie e ai giovani, a creare condizioni favorevoli al lavoro e all'economia e a contrastare il calo demografico, per avviare un nuovo decennio di prosperità". E' il messaggio del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin alla cerimonia della consegna del Tallero d'argento di Maria Teresa d'Austria da parte delle autorità cittadine alla comunità religiosa rappresentata dall'arciprete monsignor Valentino Costante.

La riflessione di Zanin sul valore simbolico di questa tradizione anche nella realtà di oggi, come segno di concordia e di volontà di collaborazione, ha trovato corrispondenza nell'omelia pronunciata dall'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, che ha concelebrato la Santa Messa e che ha evidenziato come il corteo, che dal Palazzo comunale si reca in Duomo per offrire il Tallero sull'altare, richiami il corteo dei Magi, e che questa consuetudine vale proprio se si salva lo spirito di quel gesto pubblico della fede in Gesù compiuto dai nostri antenati.

A Cividale, si è consumato l'antico rito della Messa dello Spadone, in cui il potere religioso, politico e militare si fondevano nella figura del Patriarca. I figuranti hano accolto l'arrivo di Marquardo von Randeck, cosi come avvenne nel 1366: una città in festa con cortei di nobili, guerrieri a cavallo, duelli, danze e guillari.

Il corteo storico ha sfilato da Porta di Ponte, proseguendo lungo il Ponte del Diavolo, corso Paolino d’Aquileia, piazza Duomo, corso Mazzini, via Ristori, piazza Diaz e piazza Dante.

Marquardo von Randeck è entrato a Cividale da Porta San Pietro, accompagnato dai Ministeriali Maggiori a cavallo, proseguendo lungo via Silvio Pellico, piazza Foro Giulio Cesare, Largo Boiani e piazza Duomo.

La tradizione suggerisce che Marquardo, capo spirituale e temporale del patriarcato aquileiese, prenda possesso di Cividale e del suo territorio e introduca la Messa dello Spadone, una cerimonia mutuata dal mondo germanico che unisce forme liturgiche dell’antica Chiesa aquileiese-cividalese (sec. XII) con una ritualità politica e civile di derivazione imperiale. Da quel lontano 1366 il rito si rinnova ogni anno, nel giorno dell’Epifania. Dal 1984, al termine della celebrazione liturgica, centinaia di figuranti rievocano l’entrata solenne del Patriarca Marquardo a Cividale.

Nel pomeriggio in Piazza Duomo animazioni medioevali con dimostrazioni di tiro con l'arco medievale e tiri di prova per i bambini a cura del Gruppo storico ForoJuliense Arcieri e Balestrieri di Cividale; musica medievale con i Cencia Timp. Le armi bianche dei secoli d’oro dimostrazione di scherma antica a cura della Scuola d'arme Compagnia de' Malipiero. Giullarate e bizzarrie di fuoco con i Gallistriones, rullate dei Tamburi Medioevali di Cividale e corteo di chiusura con i gruppi storici di Cividale.