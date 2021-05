Era in fuga da 25 anni dopo un efferato omicidio

In fuga da 25 anni. Tanto è durata la latitanza di Nikolle Dura, albanese di 59 anni, condannato all’ergastolo per un efferato omicidio commesso in pieno centro a Firenze, quando, nel settembre del 1995, sgozzò un connazionale, concorrente in un giro di prostituzione, prima di fuggire in Friuli, con residenza a Cordenons per quattro anni, e scappare in Francia e di nuovo nel Paese di origine.

A porre fine alla latitanza lunga un quarto di secolo, l’aliquota “catturandi” del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Pordenone in collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e la Polizia albanese.

I militari di Pordenone hanno esaminato i fascicoli della Procura di Firenze e attuato moderne tecniche di rintraccio, operando anche da remoto, visto che l’uomo conduceva una vita schiva e godeva di certo di copertura in ambito criminale. L’operazione è scattata nella notte tra il 17 e il 18 maggio. Alla cattura l’uomo ha opposto solo il silenzio. E’ in carcere in Albania in attesa di estradizione.