Era in malattia, ma lavorava 'in nero' come idraulico

Era in malattia da un anno, ma lavorava 'in nero' come idraulico. Nei guai un operaio, dipendente di un'impresa edile, scoperto dalla Guardia di Finanza di Pordenone al termine delle indagini condotte su delega della Procura della Repubblica.

L'uomo, che aveva simulato un infortunio sul lavoro, nel corso dei mesi era riuscito a ingannare diversi medici, facendosi rilasciare referti che gli hanno permesso di giustificare, per quasi un anno, assenze dal luogo di lavoro. Dall’attività investigativa è emerso come la degenza dopo l'infortunio era stata preventivamente ipotizzata dall’indagato al proprio titolare, dopo che questo si era rifiutato di concedergli tre giorni di ferie per esigenze aziendali.

Ricostruita la simulata situazione d'infermità, le indagini hanno permesso di scoprire che l’operaio, per circa un anno, mentre continuava a percepire regolarmente lo stipendio da parte del suo datore di lavoro e le indennità di malattia da parte dell’Inail, esercitava sistematicamente l’attività professionale di idraulico in provincia di Pordenone con interventi per diversi clienti privati che, in alcuni casi, richiedevano sforzi fisici e attività motorie totalmente incompatibili con la sua presunta patologia invalidante.

La Guardia di Finanza è poi riuscita a risalire all’identità dei suoi numerosi clienti e a riscontrare che le prestazioni rese durante la malattia, per un ammontare di almeno 27 mila euro, erano state eseguite “a nero”, con pagamenti in contanti e senza mai rilasciare alcun documento fiscale.

L'uomo è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato; il Gip del Tribunale di Pordenone, accogliendo le richieste della Procura, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino alla concorrenza di 17.300 euro, corrispondenti alle indennità per infortunio corrisposte dall’Inail nel periodo di malattia. Il sequestro è stato eseguito dagli uomini delle Fiamme Gialle pordenonesi.

All’indagato saranno contestati anche i compensi professionali percepiti durante il periodo di malattia, non dichiarati ai fini fiscali. Il datore di lavoro, un soggetto privato, ha avviato una propria azione legale per il recupero di quanto pagato al dipendente durante il simulato periodo di malattia.