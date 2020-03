Era ricercato, lo fermano a un posto di blocco

La Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato un 57enne italiano, senza fissa dimora, con a carico precedenti per reati contro il patrimonio, destinatario di un ordine di carcerazione. Alle 14 di ieri, una pattuglia della Squadra Volante, nell’ambito dei controlli per il rispetto delle misure contro il Coronavirus, ha fermato l'uomo in piazzale Ellero dei Mille. Agli agenti ha detto che si stava recando al vicino patronato per consegnare della documentazione relativa al reddito di cittadinanza.

Da un controllo nella Banca Dati del Ministero dell’Interno, è poi emersa a suo carico la condanna emessa dalla Procura del Tribunale di Pordenone per tre mesi e 24 giorni 24 per vari furti commessi nell'agosto 2013, tra i quali quello all’interno del Santuario della Madonna del Monte di Marsure di Aviano. Nell'occasione, i poliziotti l'avevano sorpreso in flagranza con 395 euro di offerte rubati, mentre un complice faceva da “palo”.

Il 57enne, denunciato anche per inottemperanza al Dpcm (ex art. 650 c.p.), è stato accompagnato dal personale della Questura di Pordenone nel carcere di Udine per scontare la pena.