Era scomparso a Sappada, trovano il suo corpo nel fiume

Era scomparso da Sappada l'11 settembre scorso, Mattia Bon, 44 anni, un uomo di Spinea (Venezia) che aveva raggiunto la località turistica insieme alla famiglia per le vacanze. Era uscito per una escursione alla volta di un rifugio e non aveva più dato notizie di sé. Al tempo, dopo l'allarme, era stato attivato il Piano di ricerca per le persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Udine.

A nulla erano valse le battute di ricerca, che avevano visto scendere in campo Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, carabinieri, Protezione Civile e tutte le altre forze dell'ordine.

Dopo alcuni giorni, le ricerche erano state sospese, in attesa di ricevere nuove comunicazioni di segnalazione. Per mesi non si è saputo più nulla. Nei giorni scorsi una salma è stata trovata a Noventa di Piave, nel letto del fiume Piave. Dopo tutti gli accertamenti è stato acclarato trattarsi proprio del 44enne di Spinea scomparso da Sappada.