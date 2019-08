Era stato espulso, ma si trovava ancora in Italia

La Polizia di Stato di Gorizia ha arrestato un 35enne marocchino per reingresso illegale sul territorio nazionale a seguito di espulsione e per aver fornito false generalità.

Nei giorni scorsi, alla vista di una Volante, lo straniero aveva cercato di nascondersi dagli agenti in piazzale Martiri della Libertà. Fermato, è stato sottoposto a controllo e si è scoperto che era abituato a utilizzare diversi alias. A suo carico, poi, a fine 2018 era stato emesso un provvedimento d’espulsione dal Prefetto di Piacenza, con divieto di ritorno in Italia per 5 anni.

L'uomo, quindi, è stato portato in carcere a Gorizia. Ieri è stato convalidato l'arresto ed è stato affidato all’Ufficio immigrazione della Questura per la notifica di un nuovo provvedimento di espulsione, con contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale.