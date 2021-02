Era stato espulso dall'Italia, lo fermano in stazione a Udine

Nella tarda mattinata di ieri, gli agenti di una Volante della Questura di Udine, durante l'attività di controllo del territorio, hanno fermato per un controllo due cittadini stranieri nei pressi della stazione ferroviaria.

Dei due uomini, cittadini afghani, uno era senza documenti; è stato quindi condotto in Questura per l'identificazione. Al termine degli accertamenti è emerso che il 24enne era già stato espulso, con altro nome rispetto a quello fornito ai poliziotti udinesi, dal Prefetto di Taranto nel marzo 2018, arrestato a Ventimiglia nel dicembre dello stesso anno e riammesso in Francia.

E' stato perciò arrestato per reingresso illegale nel territorio nazionale, non essendo ancora trascorsi i cinque anni dall’allontanamento.