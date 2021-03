Era stato fermato con 11 migranti a Tarvisio, arrestato il passeur

Ieri, gli agenti della Questura di Udine, in collaborazione con la Polizia di Frontiera di Roma Fiumicino, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso a ottobre 2016 dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti di un 60enne cittadino sudanese condannato a quattro anni, 11 mesi e 25 giorni di reclusione dal Tribunale di Udine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'uomo, nel 2013, era stato fermato a Tarvisio dalla Polizia di Frontiera alla guida di un furgone con targa magiara al cui interno viaggiavano 11 migranti - dieci etiopi e un sudanese - senza documenti. L’autista era stato immediatamente arrestato e, dopo alcuni giorni di custodia cautelare, rimesso in libertà. Da allora, non aveva fatto più ritorno in Italia.

La Procura di Udine aveva poi disposto a suo carico un Mandato di Arresto Europeo; l’attività investigativa aveva permesso di rintracciarlo, nel gennaio 2017, in Ungheria, dove era stabilmente residente. L’estradizione è avvenuta solo nella giornata di ieri in quanto l’uomo, in precedenza, era stato carcerato in quella nazione per spendita di denaro falso e altri reati minori, e solo a sodisfatta giustizia magiara, è stato disposto il suo trasferimento in Italia. Il condannato è stato associato nel carcere di Terni.