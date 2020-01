Era stato fermato con 300 chili di droga, arrestato a Sacile

Ieri pomeriggio, una pattuglia della Polizia Stradale di Pordenone in servizio lungo l’autostrada A28 ha proceduto all’arresto di un 30enne albanese, domiciliato a Sacile. Su di lui pendeva un provvedimento di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Durazzo perché condannato a quattro anni e otto mesi di detenzione, dopo che, nel corso di un controllo stradale, era stato trovato in possesso di un carico di oltre 300 chili di cannabis. L'uomo è stato accompaganto in carcere a Pordenone, a disposizione della Corte d'Appello di Trieste.