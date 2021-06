Ergastolo per Ratko Mladic, il boia di Srebrenica

Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, è stato condannato all'ergastolo, pena definitiva, dal Tribunale dell'Aja. La sentenza pronunciata oggi conferma in appello la condanna all'ergastolo e mette la parola fine alla lunga vicenda giudiziaria dell'ex generale alla guida dei serbi di Bosnia.

Confermate dunque le accuse di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità a carico

Mladic, che ha 78 anni, era presente in aula e ha seguito con le cuffie della traduzione la lettura della sentenza. I giudici lo hanno riconosciuto responsabile del genocidio di Srebrenica, una delle pagine più buie della storia recente risalente al luglio 1995, e per l'assedio di Sarajevo, dal 5 aprile 1992 al 29 febbraio 1996.