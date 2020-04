Eroina e cocaina nella bottiglietta d'acqua

Un 36enne triestino è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dagli agenti della Polizia di Stato: aveva nascosto eroina e cocaina nel doppiofondo di una bottiglia d’acqua.

L'uomo era stato fermato dalla Squadra Mobile nella serata del 15 aprile, nel corso di un mirato servizio volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio, avviato a seguito di una segnalazione del personale del Settore di Polizia di Frontiera Terrestre di Trieste.

In occasione dei controlli per verificare l’osservanza delle norme anti Covid-19, gli agenti della Polizia di Frontiera l'avevano fermato, in prossimità del valico confinario di Rabuiese, mentre si trovava a bordo di un taxi assieme al suo cane. I trascorsi giudiziari del 36enne, a carico del quale sono emerse varie violazioni alla normativa sugli stupefacenti, hanno indotto gli equipaggi a informare la Squadra Mobile, ipotizzandosi che il suo spostamento fosse sevito per approvvigionarsi della droga.

I poliziotti hanno, quindi, atteso che rincasasse per sottoporlo a perquisizione: nello zaino hanno trovato una bottiglia d’acqua che, sebbene apparisse integra, nascondeva, in realtà, un’intercapedine, che conteneva quattro confezioni di cellophane con 71,63 grammi di eroina e 0,5 grammi di cocaina. La perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha inoltre consentito di trovare un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento.

Al termine degli atti di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini. Accertato poi che si trovava fuori casa senza valida giustificazione, è stato anche multato.