Esalazioni di liquido infiammabile dal rimorchio

Alle 12.40, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti al Punto Franco Nuovo per esalazioni di un liquido infiammabile da alcuni contenitori caricati su un rimorchio. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza e a tasferire in un'area sicura del molo VI i contenitori.

Sul posto, oltre alla prima partenza dei Vigili del fuoco di Trieste, anche il personale Nucleo Biologico Chimico Radiologico e l'Autorità portuale. L'intervento si è concluso alle 18.

Nessuna persona è rimasta ferita.