Escavatore finisce nel fiume Livenza

Nel primo pomeriggio, le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Polcenigo, nei pressi del Col Longon, dove un escavatore è finito dentro al fiume Livenza.

Allertata dal Nue 112, la centrale di Pordenone ha inviato una partenza e l'autogru, per recuperare il mezzo cingolato. Con il verricello della grú è stato agganciato e, visto che si era ancorato a un masso per non sprofondare oltre nel fiume, alcuni pompieri hanno indossato idonei presidi acquatici. A questo punto, anche l'operatore del mezzo ha collaborato per il recupero, disancorandosi e aiutando la risalita, visto il peso del mezzo, intorno alle 20 tonnellate.