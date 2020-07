Esce a fare la spesa, trova la casa svaligiata

Topi d'appartamento in azione, ieri, a Pozzuolo del Friuli. La proprietaria dell'abitazione era uscita per alcune commissioni. Ne hanno subito approfittato i ladri che, dopo aver forzato un infisso, si sono introdotti all'interno e hanno frugato ovunque, in cerca di beni di valori e denaro. Sono riusciti a trovare monili in oro e gioielli per un valore di circa 5.000 euro.

A fare la brutta scoperta, al rientro, è stata la padrona di casa che ha denunciato il furto ai Carabinieri della Stazione di Mortegliano, che ora indagano per identificare i responsabili.