Esce a fare la spesa, ultracentenaria derubata

Una pensionata ultracentenaria è stata derubata nei giorni scorsi nella zona del Manzanese. Si tratta di una donna di 102 anni che gode ancora di buona salute e che si era assentata dalla sua abitazione, nel pomeriggio, per poche ore, per delle commissioni.

Al suo rientro a casa ha fatto la brutta sorpresa: dalle stanze di casa mancavano alcuni monili in oro, gioielli di famiglia che custodiva con cura. Il danno economico non è ingente, ma di grande valore affettivo. I malviventi, inoltre, hanno danneggiato gli infissi per penetrare nell'abitazione. Il furto è stato denunciato ai militari dell'Arma della Compagnia di Palmanova che indagano per identificare i responsabili.